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  4. Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 21:18 |
2758
0

Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову

Недавно появилась информация, что Бражко интересуется лидер Ла Лиги

25 января 2024, 21:18 |
2758
0
Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

22-летний хавбек «Динамо» Владимир Бражко отреагировал на информацию про заинтересованность в его трансфере испанской «Жироны».

«Еще пока нет. Я, честно, сам не знаю, что там написали. Но пока нет. Хотел бы, конечно, там играть, но это все слухи. Ничего конкретного не знаю», – сказал Бражко.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести лидера «Днепра-1».

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Динамо Киев трансферы Жирона трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Владимир Бражко
Источник YouTube
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