Игрок Динамо рассказал, перейдет ли в Жирону к Довбику и Цыганкову

22-летний хавбек «Динамо» Владимир Бражко отреагировал на информацию про заинтересованность в его трансфере испанской «Жироны».

«Еще пока нет. Я, честно, сам не знаю, что там написали. Но пока нет. Хотел бы, конечно, там играть, но это все слухи. Ничего конкретного не знаю», – сказал Бражко.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хотела приобрести лидера «Днепра-1».