Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо

Украинские игроки «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали своему клубу подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка, сообщает испанское издание Gol Digital.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Мичел уже готовит подписание 21-летнего футболиста.

Интересно, что, по информации источника, для зарубежных клубов в контракте Владимира Бражка действует клаусула в размере 2.9 миллионов евро, которую с радостью готова выплатить «Жирона». Соответствует ли эта информация действительности – неизвестно.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет приобрести полузащитника «Селтика» Мэтта О'Райли.