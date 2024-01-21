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  4. Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Испания
21 января 2024, 10:50 | Обновлено 21 января 2024, 10:58
3895
9

Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо

Усилить каталонцев может Владимир Бражко, в его контракте нашли шокирующую клаусулу

21 января 2024, 10:50 | Обновлено 21 января 2024, 10:58
3895
9
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Украинские игроки «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали своему клубу подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка, сообщает испанское издание Gol Digital.

Отмечается, что главный тренер каталонцев Мичел уже готовит подписание 21-летнего футболиста.

Интересно, что, по информации источника, для зарубежных клубов в контракте Владимира Бражка действует клаусула в размере 2.9 миллионов евро, которую с радостью готова выплатить «Жирона». Соответствует ли эта информация действительности – неизвестно.

В этом сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет приобрести полузащитника «Селтика» Мэтта О'Райли.

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Источник El Gol Digital
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Комментарии 9
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Viktor Shuper
Бражко потенційно може вирости в дуже крутого футболіста
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Якби у Бражка була така клаусула, там вже черга стояла з бажаючих його викупити. Бо для європейських топ-чемпіонатів це копійки. 
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+1
Pavel_i_CO
Клаусула 2.9млн. По-любому) Автор хоч би поцікавився, що Бражко відмовились продавати в Торіно за 4млн, а після того підписали з ним новий контракт на чотири роки. 
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+1
FunnyCat_____
     Бражко бы уже не было в ДК если бы стояла такая клаусула 
надеюсь Суркис ее раз в 10 больше пропишет
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0
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Клаусула 2,9? Ну так, чисто посиіятися новина) Суркіс мільйонів 10 запросить. Але тоді вже краще накинути ще десятку і взяти того ж Райлі, якщо відверто - дорожче, але менше ризиків.
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0
Pop
Точно!Довбику делать больше нечего,заниматься трансферами для Жироны,новость клоуном придумана  для дебилов,спорт юа - фильтруйте информацию 
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0
Mr Voevudskiy
Ну если там реально всего 3 ляма клаусула.. ну, менеджмент динамки в своём стиле)
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-1
AK.228
Підписуйте… це копійки за непоганого гравця 
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-5
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