Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Усилить каталонцев может Владимир Бражко, в его контракте нашли шокирующую клаусулу
Украинские игроки «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали своему клубу подписать полузащитника киевского «Динамо» Владимира Бражка, сообщает испанское издание Gol Digital.
Отмечается, что главный тренер каталонцев Мичел уже готовит подписание 21-летнего футболиста.
Интересно, что, по информации источника, для зарубежных клубов в контракте Владимира Бражка действует клаусула в размере 2.9 миллионов евро, которую с радостью готова выплатить «Жирона». Соответствует ли эта информация действительности – неизвестно.
В этом сезоне Владимир Бражко провел 14 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет приобрести полузащитника «Селтика» Мэтта О'Райли.
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