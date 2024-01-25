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Александрия
25.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Пахтакор
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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 18:29 | Обновлено 25 января 2024, 18:32
458
0

Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя

Команды обменялись забитыми мячами

25 января 2024, 18:29 | Обновлено 25 января 2024, 18:32
458
0
Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя
СК Днепр-1. Руслан Ротань

В четверг, 25 января, «Александрия» после победы над болгарским «Левски» (2:1) провела второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды из Кировоградской области стал сильнейший клуб Узбекистана – «Пахтакор». «Перчинки» спаррингу добавлял тот факт, что в качестве тренеров сошлись между собой бывшие партнеры по киевскому «Динамо» – Руслан Ротань и Максим Шацких.

В итоге на гол Владислава Калитвинцева, попавшего точно в девятку ворот соперника в дебюте встречи, команда из Ташкента ответила в концовке матча, забив при помощи голкипера александрийцев Никиты Шевченко после подачи с углового.

Контрольный матч

«Александрия» – «Пахтакор» – 1:1

Голы: Калитвинцев, 7 – Шевченко, 86 (автогол)

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Источник Sport.ua
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