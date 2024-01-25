Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя

В четверг, 25 января, «Александрия» после победы над болгарским «Левски» (2:1) провела второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником команды из Кировоградской области стал сильнейший клуб Узбекистана – «Пахтакор». «Перчинки» спаррингу добавлял тот факт, что в качестве тренеров сошлись между собой бывшие партнеры по киевскому «Динамо» – Руслан Ротань и Максим Шацких.

В итоге на гол Владислава Калитвинцева, попавшего точно в девятку ворот соперника в дебюте встречи, команда из Ташкента ответила в концовке матча, забив при помощи голкипера александрийцев Никиты Шевченко после подачи с углового.

Контрольный матч

«Александрия» – «Пахтакор» – 1:1

Голы: Калитвинцев, 7 – Шевченко, 86 (автогол)