Александрия – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Александрия» и команда «Пахтакор» из Ташкента.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Для «Александрии» предстоящая игра станет вторым спаррингом на сборе в Турции. В первой игре александрийцы встречались с болгарской командой «Левски» из Софии и добились победы со счетом 2:1.

Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Александрия».