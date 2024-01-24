Украина. Премьер лига24 января 2024, 18:18 | Обновлено 24 января 2024, 18:26
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Александрия – Пахтакор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 25 января в 16:00 по Киеву
24 января 2024, 18:18 | Обновлено 24 января 2024, 18:26
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В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения выяснят «Александрия» и команда «Пахтакор» из Ташкента.
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Для «Александрии» предстоящая игра станет вторым спаррингом на сборе в Турции. В первой игре александрийцы встречались с болгарской командой «Левски» из Софии и добились победы со счетом 2:1.
Прямая трансляция матча доступна на официальном YouTube-канале футбольного клуба «Александрия».
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