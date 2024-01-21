Александрия выиграла у Левски в первом контрольном матче года

В воскресенье, 21 января, Александрия провела первый контрольный поединок в Турции, готовясь ко второй части чемпионата. Соперником стала самая титулованная команда Болгарии – «Левски» (София).

На 36-й минуте болгары с пенальти открыли счет. Но их радость была недолгой. Уже через шесть минут Андрей Кулаков восстановил статус-кво, забив мяч в раздевалку.

А на 62-й минуте хорошо разыгранная комбинационная атака флангом привела к победе горожан в этом матче. Прострел Юрия Копины удачно замкнул Денис Костышин (2:1).

Товарищеский матч, 21 января

Александрия (Украина) – Левски (Болгария) – 2:1 (1:1)

Голы: Кулаков, 42, Костышин, 62 – Рикардиньо, 39

Александрия (1-й тайм): Никита Шевченко, Сергей Логинов, Мигель Кампос, Данил Скорко (Ярослав Базаев, 28), Евгений Смирный, Кирилл Сигеев, Родион Плакса, Артем Кулаковский, Джевани, Артем Шулянский, Андрей Кулаков

Александрия (2-й тайм): Георгий Ермаков, Богдан Билошевский, Роман Савченко, Александр Мартынюк, Юрий Копина, Даниил Ващенко, Денис Шостак, Николай Михайленко, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Владислав Погорелый

Запас: Виктор Долгий, Иван Калюжный, Богдан Кобзарь