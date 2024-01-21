Товарищеские матчи
21.01.2024 16:00 - : -
Украина. Премьер лига21 января 2024, 13:57 | Обновлено 21 января 2024, 14:07
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Александрия – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 21 января в 16:00
21 января 2024, 13:57 | Обновлено 21 января 2024, 14:07
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В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Александрия» и болгарский клуб «Левски» из Софии.
Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
Для александрийской команды предстоящая игра станет первой в нынешнее зимнее межсезонье.
Ранее сообщалось, что «Александрия» запланировала проведение 12 контрольных спаррингов.
Прямая трансляция матча должна проводиться YouTube-каналом «Александрии». Плеер будет доступен, как только он появится на канале клуба.
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