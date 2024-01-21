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Товарищеские матчи
Александрия
21.01.2024 16:00 - : -
Левски
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Украина. Премьер лига
21 января 2024, 13:57 | Обновлено 21 января 2024, 14:07
52
0

Александрия – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 21 января в 16:00

21 января 2024, 13:57 | Обновлено 21 января 2024, 14:07
52
0
Александрия – Левски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Александрия» и болгарский клуб «Левски» из Софии.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для александрийской команды предстоящая игра станет первой в нынешнее зимнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Александрия» запланировала проведение 12 контрольных спаррингов.

Прямая трансляция матча должна проводиться YouTube-каналом «Александрии». Плеер будет доступен, как только он появится на канале клуба.

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Источник Sport.ua
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