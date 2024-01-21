В воскресенье, 21 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором силами померятся «Александрия» и болгарский клуб «Левски» из Софии.

Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для александрийской команды предстоящая игра станет первой в нынешнее зимнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что «Александрия» запланировала проведение 12 контрольных спаррингов.

Прямая трансляция матча должна проводиться YouTube-каналом «Александрии». Плеер будет доступен, как только он появится на канале клуба.