Александрия проведет 12 спаррингов на зимних сборах. С кем сыграют?

Во вторник «Александрия» отправляется на учебно-тренировочное сборы в турецкую Анталию, где пробудет до 17 февраля. В этот период у команды запланировано 12 спаррингов.

Уже известны спарринг-партнеры «горожан» на первую часть сборов.

21 января украинцы сыграют против «Левски» (Болгария), 25 января – «Пахтакор» (Узбекистан), 29 января – «Висла Плоцк» (Польша) и «Дукаджини» (Косово).

Онлайн-трансляции этих матчей планируются на официальном YouTube-канале «Александрии»

Ранее стало известно, что главный тренер команды Руслан Ротань получил помощника в «Александрии».