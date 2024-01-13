Александрия проведет 12 спаррингов на зимних сборах. С кем сыграют?
Команда будет готовиться ко второй половине сезона в Турции
Во вторник «Александрия» отправляется на учебно-тренировочное сборы в турецкую Анталию, где пробудет до 17 февраля. В этот период у команды запланировано 12 спаррингов.
Уже известны спарринг-партнеры «горожан» на первую часть сборов.
21 января украинцы сыграют против «Левски» (Болгария), 25 января – «Пахтакор» (Узбекистан), 29 января – «Висла Плоцк» (Польша) и «Дукаджини» (Косово).
Онлайн-трансляции этих матчей планируются на официальном YouTube-канале «Александрии»
Ранее стало известно, что главный тренер команды Руслан Ротань получил помощника в «Александрии».
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