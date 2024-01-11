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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 13:39 | Обновлено 11 января 2024, 13:43
393
0

Работал в Динамо и Заре. Ротань получил помощника в Александрии

В тренерском штабе «горожан» пополнение в лице Владимира Дуэля

11 января 2024, 13:39 | Обновлено 11 января 2024, 13:43
393
0
Работал в Динамо и Заре. Ротань получил помощника в Александрии
ФК Алекса

Футбольный клуб «Александрия» уведомил о том, что в тренерском штабе Руслана Ротаня отныне будет работать тренер по физической подготовке Владимир Дуэль.

Дуэль ранее работал в академии киевского «Динамо», «Заре» Луганск, «Волыни» Луцк и полтавской «Ворскле».

«Александрия» в таблице УПЛ занимает по итогам первой части сезона 11-е место, имея 16 очков после 16 матчей.

Как известно, в зимнее межсезонье «Александрию» покинул тренер Владимира Езерский, который теперь работал в «Карпатах» Львов.

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Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия
Источник ФК Александрия
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