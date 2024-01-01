ОФИЦИАЛЬНО. Езерский вошел в тренерский штаб Маркевича в Карпатах

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владимир Езерский присоединился к львовским «Карпатам». 47-летний наставник будет помогать Мирону Маркевичу.

Сообщается, что Езерский будет отвечать за организацию игры «Карпат» в обороне.

Интересно, что в 20-летнем возрасте Владимир Езерский дебютировал в Высшей лиге в составе «Карпат» под руководством Маркевича.

В качестве тренера Езерский возглавлял сборные Украины разных возрастных категорий (от U16 до U19). В сезоне 2014/2015 он помогал Мирону Маркевичу в тренерском штабе «Днепра», который вышел в финал Лиги Европы. До недавнего времени Езерский работал в тренерском штабе Руслана Ротаня в «Александрии».