ОФИЦИАЛЬНО. Езерский покинул Александрию. Его ждет Маркевич

Официальный сайт «Александрии» сообщил о том, что тренер Владимир Езерский покинул команду. Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.

Езерский работал в команде с февраля.

Ожидается, что наставник перейдет в «Карпаты», куда его зовет Мирон Маркевич. Сообщалось, что наставник уже подписал контракт с львовским клубом.