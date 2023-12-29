Украина. Премьер лига29 декабря 2023, 16:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Езерский покинул Александрию. Его ждет Маркевич
Специалист покинул штаб Руслана Ротаня
29 декабря 2023, 16:08 |
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Официальный сайт «Александрии» сообщил о том, что тренер Владимир Езерский покинул команду. Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.
Езерский работал в команде с февраля.
Ожидается, что наставник перейдет в «Карпаты», куда его зовет Мирон Маркевич. Сообщалось, что наставник уже подписал контракт с львовским клубом.
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