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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Езерский покинул Александрию. Его ждет Маркевич
Украина. Премьер лига
29 декабря 2023, 16:08 |
310
0

ОФИЦИАЛЬНО. Езерский покинул Александрию. Его ждет Маркевич

Специалист покинул штаб Руслана Ротаня

29 декабря 2023, 16:08 |
310
0
ОФИЦИАЛЬНО. Езерский покинул Александрию. Его ждет Маркевич
ФК Александрия. Владимир Езерский

Официальный сайт «Александрии» сообщил о том, что тренер Владимир Езерский покинул команду. Специалист в штабе Руслана Ротаня занимался работой с защитниками.

Езерский работал в команде с февраля.

Ожидается, что наставник перейдет в «Карпаты», куда его зовет Мирон Маркевич. Сообщалось, что наставник уже подписал контракт с львовским клубом.

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Александрия Владимир Езерский Руслан Ротань Карпаты Львов Мирон Маркевич
Источник ФК Александрия
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