Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Аргентинский наставник остался недоволен действиями украинца в последнем матче
Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.
По информации портала The Chelsea Chronicle, ссылающегося на ESPN, Михаил Мудрик разозлил своей игрой в этом матче наставника «Челси» Маурисио Почеттино. Сообщается, что украинский вингер получил многое критики от своего тренера, было много моментов, где украинец принимал неправильные решения и становится видно, что аргентинский коуч все меньше доверяет ему.
Ранее чемпион мира порекомендовал Почеттино оставить Мудрика в запасе на следующий матч.
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