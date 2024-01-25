Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

По информации портала The Chelsea Chronicle, ссылающегося на ESPN, Михаил Мудрик разозлил своей игрой в этом матче наставника «Челси» Маурисио Почеттино. Сообщается, что украинский вингер получил многое критики от своего тренера, было много моментов, где украинец принимал неправильные решения и становится видно, что аргентинский коуч все меньше доверяет ему.

Ранее чемпион мира порекомендовал Почеттино оставить Мудрика в запасе на следующий матч.