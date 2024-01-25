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  4. Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Англия
25 января 2024, 19:07 |
1189
5

Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали

Аргентинский наставник остался недоволен действиями украинца в последнем матче

25 января 2024, 19:07 |
1189
5
Мудрик разгневал Почеттино своей игрой. В Англии раскрыли детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

По информации портала The Chelsea Chronicle, ссылающегося на ESPN, Михаил Мудрик разозлил своей игрой в этом матче наставника «Челси» Маурисио Почеттино. Сообщается, что украинский вингер получил многое критики от своего тренера, было много моментов, где украинец принимал неправильные решения и становится видно, что аргентинский коуч все меньше доверяет ему.

Ранее чемпион мира порекомендовал Почеттино оставить Мудрика в запасе на следующий матч.

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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Комментарии 5
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Nordenus
Ну все по делу, ужасно смотрелся. Не сомневаюсь, что летом его отдадут в аренду, если конечно его кто то вдруг не купит))
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+3
NoMad
Ну i де iржавi клоуни, якi менi рiк тому писали, що мурзяо всiх порве, що скаути в Челсi не дурнi, знають, що роблять (до речi, ви те саме писали про Коваленка), що його ще й задешево продали. А я казав, що АПЛ не його рiвень, що нiчого з нього не буде i пiйде по орендах. Шо з єбaлом, даyнбаси? 
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+2
Александр
Гірше за мудрика гравця в апл ще не було .Обдурили челсі на 70 млн 
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+1
Harun Bakircioğlu
Осталось 6 дней, можно еще успеть куда-то спихнуть
Ответить
+1
Saar
близнюк Луніна 
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-4
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