Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру

Бывший игрок «Челси», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Я полностью согласен со словами Крейга Берли о Михаиле Мудрике, Почеттино должен оставить его в запасе и усилить полузащиту, Мадуэке тоже должен остаться в запасе, вместо него я бы выпустил Галлахера.

Мадуэке – неплохой футболист, но он играет на инстинктах, а не обдумывает игру, как это делает Мудрик. Они талантливые игроки на будущее с хорошими навыками, но сейчас они далеки от того, что мы от них ожидаем», – сказал Лебеф.

Следующий матч «Челси» проведет в Кубке Англии против «Астон Виллы» 26 января.