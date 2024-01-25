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Кубок Англии
25 января 2024, 11:21 |
953
2

Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру

Франк Лебеф высказался об игре украинца

25 января 2024, 11:21 |
953
2
Чемпион мира призвал Челси оставить Мудрика в запасе на следующую игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Челси», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Я полностью согласен со словами Крейга Берли о Михаиле Мудрике, Почеттино должен оставить его в запасе и усилить полузащиту, Мадуэке тоже должен остаться в запасе, вместо него я бы выпустил Галлахера.

Мадуэке – неплохой футболист, но он играет на инстинктах, а не обдумывает игру, как это делает Мудрик. Они талантливые игроки на будущее с хорошими навыками, но сейчас они далеки от того, что мы от них ожидаем», – сказал Лебеф.

Следующий матч «Челси» проведет в Кубке Англии против «Астон Виллы» 26 января.

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Маурисио Почеттино Нони Мадуэке Михаил Мудрик Франк Лебеф Челси Кубок Англии по футболу Астон Вилла Челси - Астон Вилла
Источник Metro
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Комментарии 2
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Александр
Мудрик просто неумный сам как человек Абсолютно пустой .по лицу это видно отчетливо .Какието рывки бессмысленные делает а потом все портит .Он сам не знает что ему делать дальше .Неужели человек у которого год ничего не выходит в апл не может подумвть что можно изменить в своей игре .Умный человек так бы и сделал но мудрик выйдет завтра и пробегает также впустую 
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