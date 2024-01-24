Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Крейг Берли оценил игру 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика в этом матче.

«Я вообще не верю в Мудрика. Он все делает слишком быстро. Украинец принимает слишком много плохих решений, чтобы быть в этом «Челси». Он плохо принимает решение, что с мячом, что без мяча», – сказал Берли.

Мудрик вышел в старте «Челси» на матче Кубка Лиги и был заменен после первого тайма.