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  4. Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Англия
24 января 2024, 09:41 |
2343
14

Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро

Крейг Берли высказался об игре украинца

24 января 2024, 09:41 |
2343
14
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Крейг Берли оценил игру 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика в этом матче.

«Я вообще не верю в Мудрика. Он все делает слишком быстро. Украинец принимает слишком много плохих решений, чтобы быть в этом «Челси». Он плохо принимает решение, что с мячом, что без мяча», – сказал Берли.

Мудрик вышел в старте «Челси» на матче Кубка Лиги и был заменен после первого тайма.

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Источник Sportskeeda
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Комментарии 14
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Heyter
Мудрык совсем потерялся в Челси... ето не его команда... бежать от тудова и побыстрей
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+2
samird
Точно 22-річного?
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+1
Lesovij7
Щас будут писать что это не мудрик слаб, а партнёры или тренер не тот 
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+1
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123455432
Як можна робити такі висновки за 1 тайм!!!??? Наступного матчу Мудрик заб'є і знову всі будуть його хвалити
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0
googlle
Хто це?
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0
Xvalenok03
А че? Человек выиграл один раз кубок англии. Имеет право критиковать мудрика.
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0
Александр
Дуже слабко відіграв .не тягне людина на цьому рівні
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0
Boodya
Дмитро iq11, парируй))
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0
Віктор Коробка
Ця "зірка" 3 перші роки "полірувала" лавку запасних в Челсі, а за 7 сезонів за аристократів в єврокубках його випустили аж... 1 раз. Де ви їх знаходите, цих "ексзірок"? На їх фоні Михайло вже - зірка, бо брав участь в двох іграх єврокубків. 
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-2
D.Lanskoy
Крейг Берлі? Seriously? whf is Крейг Берлі? рівень експертів знову на рівні
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-2
Swed
А вы Судакова прикупите  и увидите кто Мудрика понимает.)
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-2
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