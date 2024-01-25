Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Сборная Малайзии осталась аутсайдером группы и покидает турнир
25 января в Катаре состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе E.
Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Малайзией (3:3).
За корейскую команду отличились Чон У Ен (21 мин), автогол забил Хазми (83 мин), а также форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (пенальти на 90+4 мин).
У сборной Малайзии забили Файсал Халим (51 мин), Афиф Айман (61 мин) и Ромел Моралес (90+15 мин).
Сборная Бахрейна обыграла Иорданию (1:0). Единственный в матче гол забил нападающий Юсуф на 34-й минуте.
в 1/8 финала Кубка Азии вышли Бахрейн (6 очков), Южная Корея (5) и Иордания (4). Сборная Малайзии осталась аутсайдером группы (1 балл) и покидает турнир.
Кубок Азии. Группа E
3-й тур, 25 января, Катар
Южная Корея – Малайзия – 3:3
Голы: Чон У Ен, 21, Ахмад Хазми, 83 (автогол), Сон Хын Мин, 90+4 – Файсал Халим, 51, Афиф Айман, 62, Ромел Моралес, 90+15
Иордания – Бахрейн – 0:1
Гол: Юсуф, 34
Турнирные таблицы
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира
Александр Зверев неожиданно выбил из борьбы одного из фаворитов