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  4. Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Кубок Азии
Южная Корея
25.01.2024 13:30 – FT 3 : 3
Малайзия
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Кубок Азии
25 января 2024, 16:47 | Обновлено 25 января 2024, 16:58
162
1

Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии

Сборная Малайзии осталась аутсайдером группы и покидает турнир

25 января 2024, 16:47 | Обновлено 25 января 2024, 16:58
162
1
Гол Сон Хын Мина. Бахрейн, Южная Корея и Иордания – в 1/8 финала Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

25 января в Катаре состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе E.

Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Малайзией (3:3).

За корейскую команду отличились Чон У Ен (21 мин), автогол забил Хазми (83 мин), а также форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (пенальти на 90+4 мин).

У сборной Малайзии забили Файсал Халим (51 мин), Афиф Айман (61 мин) и Ромел Моралес (90+15 мин).

Сборная Бахрейна обыграла Иорданию (1:0). Единственный в матче гол забил нападающий Юсуф на 34-й минуте.

в 1/8 финала Кубка Азии вышли Бахрейн (6 очков), Южная Корея (5) и Иордания (4). Сборная Малайзии осталась аутсайдером группы (1 балл) и покидает турнир.

Кубок Азии. Группа E

3-й тур, 25 января, Катар

Южная Корея – Малайзия – 3:3

Голы: Чон У Ен, 21, Ахмад Хазми, 83 (автогол), Сон Хын Мин, 90+4 – Файсал Халим, 51, Афиф Айман, 62, Ромел Моралес, 90+15

Иордания – Бахрейн – 0:1

Гол: Юсуф, 34

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Источник Sport.ua
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Ромел Моралес (90+15 мин).
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