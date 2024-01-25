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Кубок Азии
Южная Корея
25.01.2024 13:30 – 65 1 : 2
Малайзия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
25 января 2024, 14:00 | Обновлено 25 января 2024, 14:05
111
0

Иордания – Бахрейн, Южная Корея – Малайзия. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 января в 13:30 матчи 3-го тура Кубка Азии

25 января 2024, 14:00 | Обновлено 25 января 2024, 14:05
111
0
Иордания – Бахрейн, Южная Корея – Малайзия. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Южной Кореи

25 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

25 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:

  • 13:30. Иордания – Бахрейн,
  • 13:30. Южная Корея – Малайзия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы E

Иордания – Бахрейн, Южная Корея – Малайзия. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Arif Aiman (Малайзия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Faisal Abdul Halim (Малайзия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Южная Корея).
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Источник Sport.ua
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