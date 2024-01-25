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  4. ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
Australian Open
25 января 2024, 17:17 | Обновлено 25 января 2024, 18:18
2841
0

ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции

Украинка уступила Чжэн Циньвень в полуфинале Australian Open 2024

25 января 2024, 17:17 | Обновлено 25 января 2024, 18:18
2841
0
ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции
YouTube. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

После завершения встречи Ястремская провела пресс-конференцию, во время которой ей позвонил отец по важному вопросу: будет ли Даяна играть на соревнованиях в Линце?

«Извините. Отец. (смеется)

Я думаю, ему интересно... Он хочет поговорить со мной, я думаю о планах и прочем. Планирую поехать в Линц, поэтому мы решаем сейчас.

Да, о чем я говорила... Я не знаю... (смеется)», – сказала Даяна.

Соревнования WTA 500 в Линце (Австрия) состоятся с 29 января по 4 февраля. Турнир проводится на хардовых покрытиях в помещении.

ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции

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видео Даяна Ястремская Чжэн Циньвень Australian Open 2024 пресс-конференция
Источник Sport.ua
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