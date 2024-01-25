25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

После завершения встречи Ястремская провела пресс-конференцию, во время которой ей позвонил отец по важному вопросу: будет ли Даяна играть на соревнованиях в Линце?

«Извините. Отец. (смеется)

Я думаю, ему интересно... Он хочет поговорить со мной, я думаю о планах и прочем. Планирую поехать в Линц, поэтому мы решаем сейчас.

Да, о чем я говорила... Я не знаю... (смеется)», – сказала Даяна.

Соревнования WTA 500 в Линце (Австрия) состоятся с 29 января по 4 февраля. Турнир проводится на хардовых покрытиях в помещении.

ВИДЕО. Отец Ястремской позвонил Даяне прямо на пресс-конференции