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  4. Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «После разминки я почувствовала боль. Болел живот, мышца»
Australian Open
25 января 2024, 17:01 |
700
0

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «После разминки я почувствовала боль. Болел живот, мышца»

Украинка провела пресс-конференцию после поражение от Чжэн Циньвень на Aus Open

25 января 2024, 17:01 |
700
0
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «После разминки я почувствовала боль. Болел живот, мышца»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

В полуфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах уступила 15-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень со счетом 4:6, 4:6.

После завершения встречи Ястремская провела пресс-конференцию, на которой пообщалась с журналистами:

– Даяна, это не тот результат, который вы ожидали сегодня. Не могли бы вы рассказать о своих мыслях во время матча, а также о травме, которую вы получили в первом сете?

– Ну результатами я довольна. Я не расстроена поражением, все же считаю, что для меня это был отличный турнир. Обычно на турнирах Grand Slam приходится сыграть семь матчей, а я сыграла девять матчей, поэтому очень горжусь собой.

Не очень грустно из-за поражения, но очень грустно из-за того, что мне не хватило эмоций, физической подготовки и восстановления для сегодняшнего матча, потому что были некоторые важные моменты, когда мне пришлось выложиться немного больше, чем ей.

Травма, вы знаете, после сегодняшней разминки я почувствовала небольшую боль, у меня болел живот, мышца, и в первом сете после двух геймов я чувствовала боль. Сделала удар справа, и почувствовала, что у меня появилось уж очень много боли там.

Итак, я потратила... Как бы вы сказали, медицинское время...

– Медицинский перерыв?

– Да, медицинский перерыв. Стало немного лучше, но все равно я чувствовала, где-то глубоко внутри чувствовала, что не смогу отдать все, потому что отдавать было особо нечего.

– Отличный турнир. Кажется, почти за два раунда до этого вы упомянули, что уже чувствуете себя довольно утомленными. Итак, я имею в виду, насколько вы довольны тем, что смогли дойти до полуфинала, учитывая, знаете ли, ваш старт из квалификации и все такое, вы сыграли здесь много матчей.

– У меня не было большой предсезонки, я играла в Андорре и Анже, и для меня это было что-то вроде предсезонки, где нужно было проводить официальные матчи и все такое.

Я довольна результатом. Я довольна тем, что чувствовала на корте. Мне правда понравилось. Для меня было хорошим знаком то, что я снова попаду в топ-30, потому что в течение многих лет я не могла вернуться даже в топ-50 или даже в топ-60.

Так что это приятный бонус, потому что теперь я наконец-то могу сыграть в основной сетке турниров Grand Slam, что дает мне возможность чувствовать себя немного свежее. Я чувствовала, что могу действительно хорошо сыграть на турнирах Grand Slam. Я не буду слишком заглядывать в будущее, но чувствую, что однажды смогу выиграть мейджор.

– Поздравляю с хорошим турниром. Как вы сказали, ваш рейтинг повышается благодаря этому результату. Так насколько же этот рейтинг повлияет на ваше расписание в этом году? Какой ваш следующий турнир?

– О да, рейтинг на самом деле играет очень большую роль, потому что последние четыре года я не знала своего расписания, не знала, куда попаду, куда не попаду. Мне приходилось играть неделю за неделей. Могу сказать, что я жила турнирами и не знала точно, каким будет мое расписание.

Вот я теперь, например, знаю, где могу поиграть, где отдохнуть, и так жить комфортнее, когда знаешь, типа, на какое-то время свой график.

– Чжэн Циньвень. Можете ли вы рассказать, что делает ее трудным противником? У вас очень хорошие выступления против Арины. Мне просто любопытно, как вы думаете, есть ли у Чжэн все необходимое, чтобы победить в финале?

– У нее определенно много хороших возможностей выиграть турнир Grand Slam. Я думаю, что она отличный игрок. У нее мощные удары и очень хорошая подача.

Если она сможет оставаться эмоционально стабильной и если она сможет поддерживать свой уровень, как сегодня, в важные моменты, то она сможет победить, и она сможет победить, я скажу, даже довольно легко (улыбается).

Но это будет хороший поединок между ними обоими. Она сегодня играла великолепно, но думаю, если бы я почувствовала себя немного свежее, победа была бы на моей стороне.

– Были ли у вас какие-нибудь сообщения из дома после матча?

– О да, много сообщений. У меня была огромная поддержка со стороны многих людей из Украины и даже не из Украины.

Я не помню, когда в последний раз получала столько сообщений (улыбается). Так что я думаю, что сделала их немного счастливыми. Сейчас в Украине трудные моменты. Думаю, у них было несколько приятных моментов, когда они могли насладиться просмотром моей игры, и я старалась здесь изо всех сил. Я старалась доставить им немного радости.

Конечно, мне грустно, что я проиграла, и я уверена, что они тоже немного расстроены, но я думаю, что все равно здесь была хорошая гонка за финал.

– Что, по вашему мнению, станет для вас ключевым моментом, что вы собираетесь сказать себе, продвигаясь вперед, чтобы удерживать этот уровень?

– Моя цель не в том, чтобы оставаться на прежнем уровне. Я не хочу оставаться в прошлом и думать о том, как я здесь играла, потому что каждый день разный, каждый турнир разный, каждый розыгрыш разный и все разное.

Поэтому я просто сосредоточусь на одном моменте. Я буду в настоящем, и в этом нет ничего особенного. Что я скажу себе? Я просто хочу совершенствоваться, и самое главное, я хочу сохранить это ощущение самой себя, то, что я чувствовала здесь, получая удовольствие от игры.

И до последних пары лет я не могла по-настоящему ощутить эти эмоции, когда ты играешь турнир Grand Slam, понимаешь, и играешь не в квалификации, не первый, второй круг, а когда играешь уже такие матчи, как четвертьфиналы, полуфиналы, когда ты очень близок к победе, но проигрываешь, иногда тоже приятно испытывать такие эмоции, – сказала Даяна.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень

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Чжэн Циньвень пресс-конференция Даяна Ястремская Australian Open 2024 травма
Источник ASAP text
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