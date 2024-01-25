Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Сформирован руководящий орган организации
В киевском Доме футбола продолжает работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.
После избрания Андрея Шевченко на пост президента УАФ, а также утверждения 1-го вице-президента и двух вице-президентов УАФ состоялись выборы членов нового состава исполнительного комитета.
В новый состав исполкома Украинской ассоциации футбола вошли Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Катерина Монзуль, Андрей Полтавец, Артем Стоянов и игрок английского клуба «Арсенал» и сборной Украины Александр Зинченко.
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