Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ

В киевском Доме футбола продолжает работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

После избрания Андрея Шевченко на пост президента УАФ, а также утверждения 1-го вице-президента и двух вице-президентов УАФ состоялись выборы членов нового состава исполнительного комитета.

В новый состав исполкома Украинской ассоциации футбола вошли Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Катерина Монзуль, Андрей Полтавец, Артем Стоянов и игрок английского клуба «Арсенал» и сборной Украины Александр Зинченко.