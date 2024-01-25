Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 13:54 | Обновлено 25 января 2024, 14:05
2931
13

Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ

Сформирован руководящий орган организации

25 января 2024, 13:54 | Обновлено 25 января 2024, 14:05
2931
13
Зинченко стал чиновником. Утвержден новый состав исполкома УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В киевском Доме футбола продолжает работу внеочередной XXVI Конгресс Украинской ассоциации футбола.

После избрания Андрея Шевченко на пост президента УАФ, а также утверждения 1-го вице-президента и двух вице-президентов УАФ состоялись выборы членов нового состава исполнительного комитета.

В новый состав исполкома Украинской ассоциации футбола вошли Сергей Владыко, Александр Каденко, Евгений Дикий, Николай Павлов, Катерина Монзуль, Андрей Полтавец, Артем Стоянов и игрок английского клуба «Арсенал» и сборной Украины Александр Зинченко.

По теме:
Ребров и второй Шевченко! Избраны 1-й вице-президент и вице-президенты УАФ
Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Письмо Павелко: «Я искусственно лишен возможности реализовывать свои права»
исполком УАФ конгресс УАФ Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ Андрей Шевченко Александр Зинченко Сергей Владыко Александр Каденко Евгений Дикий Николай Павлов Катерина Монзуль
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 11:35 7
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open
Даяна Ястремская – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс матч на Australian Open

25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии

Стала известна первая финалистка Australian Open
Теннис | 25 января 2024, 12:29 20
Стала известна первая финалистка Australian Open
Стала известна первая финалистка Australian Open

Арина Соболенко второй год подряд сыграет в финале австралийского мейджора

Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Футбол | 25.01.2024, 10:08
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Ворскла выступила против Шевченко во главе УАФ. Позиция ясна и понятна
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Теннис | 24.01.2024, 16:19
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Четыре футболиста покинули киевский Локомотив
Футбол | 25.01.2024, 14:10
Четыре футболиста покинули киевский Локомотив
Четыре футболиста покинули киевский Локомотив
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Лондонець Зінченко буде присутній на всіх засіданнях?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
contr
Будуть з Шевою із Лондона рукавадіть ееееее беееее мееее 😫
Ответить
0
GloryUkraine
Не знаю навіщо там Зіна, але без продажноі Катерини аж ніяк.
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
ZANREGENT1993
А де Сеньків,Болотніков,Циганик,Вацко,Моралес
,Співаковський та Смоловий?)
Ответить
-1
Korkust
Багатьох не знаю, але Зінченко і Монзуль це прям Мегапотужно!? Черговий Кличко але тепер в УАФ!🤯🤯🤯 Циганка і Вацко ще тільКи не вистачає, і можна відкривати Тур Україною по цирковим виставам
Ответить
-1
Dio_gen
Клоунада
Ответить
-1
Octopus
Зинченко еще рано в таком участвовать, у него карьера в самом разгаре.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
це просто жопа
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
23.01.2024, 14:08 11
Футбол
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
«Не боксер топ-уровня». Шакур дал прогноз на бой Ломаченко – Камбосос
23.01.2024, 16:12 3
Бокс
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
24.01.2024, 07:31 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
ОФИЦИАЛЬНО. 3-кратная олимпийская чемпионка выступит на ЧЕ-2024 по биатлону
23.01.2024, 15:03
Биатлон
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за проигранный кубковый матч 
24.01.2024, 23:17 3
Футбол
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 4
Футбол
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
Ястремская обыграла обидчицу Свентек и вышла в 1/2 финала Aus Open 2024
24.01.2024, 04:40 111
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем