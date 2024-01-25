Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open

Четвертая ракетка мира Коко Гофф прокомментировала поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии от действующей чемпионки Арины Соболенко.

– Тяжелый матч для меня сегодня. В целом турнир получился позитивным. У меня были шансы в обоих сетах, но сегодня она играла лучше. Я чувствовала, что сделала все, что могла, в соответствии с тем планом, который у меня был. Думаю, все свелось к паре очков, это теннис.

– Что изменилось в ее игре сегодня по сравнению с US Open?

– Она подавала лучше, делала меньше ошибок. Я чувствую, что в этот раз я играла немного агрессивнее. Поединок на US Open мне показался не самым лучшим матчем для меня. Да, я выиграла. Думаю, сегодня я играла лучше.

Хотелось бы, чтобы лучше шла первая подача. Думаю, в этом и была разница. У нее был более высокий процент первой подачи, и сложно подавать вторую, когда ты пару раз ошибаешься. Но проблема не в этом. Я сравняла счет в первом сете и подавала на партию. В конце концов, все свелось к паре очков. То же самое и во втором. Может быть, если бы я защитила подачу после счета 4:4, это был был совсем другой матч.

Я разочарована, потому что я действительно чувствовала себя хорошо, выходя на корт. Но сегодня она была лучшим игроком. Я чувствую, что мне есть куда совершенствоваться.

– Ее стоны отвлекали? Иногда она продолжала это делать, когда вы отбивали мяч.

– Нет, я так не думаю. Я этого не замечаю. Мне кажется, что, по крайней мере, с ней это происходит постоянно, так что меня это не беспокоит. Я имею в виду, что в прошлом я играла с игроками, у которых стоны было непоследовательными, и они специально стонали дольше на 30-30 или счете ровно. Если это постоянно, то я не могу ничего сказать по этому поводу. Я не думаю, что это тактика или что-то в этом роде. Думаю, она просто так играет в теннис.

– Это был ваш первый турнир Grand Slam за последнее время, когда вы не играли в парном разряде. Насколько это изменило ваш ритм и распорядок турнира?

– Немного. Я чувствую, что в будущем парный разряд не всегда будет присутствовать у меня на турнирах Grand Slam. Я не хочу полностью исключать его, но будет немного по-другому. Бывало, что мы играли и проигрывали в первом круге. Думаю, я просто приняла это. Было странно иметь много времени. Я серьезно отношусь к парному разряду. Было приятно получить день отдыха, чтобы побыть вдали от соревнований, но в то же время я люблю соревноваться.

Я играла первым запуском во многие дни здесь. Просто из-за телевидения. Уверена, что они пытались угодить американцам.

– Довольны ли вы тем, как далеко вы продвинулись на мейджорах как тинейджер?

– Я склонна быть строгой к себе, но это было, очевидно, успешное время. Я увидела статистику, согласно которой по количеству побед на мейджорах я нахожусь в одном ряду с Сереной и Каприати. Я увидела это и сказала, что у них отличные карьеры. Значит, я двигаюсь в правильном направлении. Я действительно горжусь собой. Я хотела выиграть Slam как тинейджер, и мне это удалось.

Я получаю удовольствие от тенниса. Я чувствую, что если когда-нибудь наступит момент, когда я перестану получать удовольствие, я сделаю перерыв. Даже если сегодня я проиграла, это все равно был отличный соревновательный матч.

– Что нужно сделать сопернице Соболенко, чтобы остановить ее в субботу?

– Даже не знаю. Мне кажется, что сегодня я просто была близка к цели. Я думаю, что нужно просто зарабатывать очки. В финале турнира Grand Slam может произойти все, что угодно. В своем первом финале я очень нервничала. Думаю, чтобы выиграть у Соболенко, нужно относиться к этому поединку, как к любому другому матчу и не придавать ему особого значения. Думаю, им просто нужно справиться со своими нервами. Я не думаю, что Арина будет нервничать. Сегодня она так не играла.

Просто справьтесь с нервами. Я не знаю плана, как ее обыграть. Вернее я знаю план, но не буду его озвучивать, потому что сегодня он не сработал (смеется).