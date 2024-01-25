ВИДЕО. Реванш за US Open. Как Соболенко и Гофф разыграли путевку в финал AO

25 января состоялся первый матч 1/2 финала женского одиночного разряда на Открытом чемпионата Австралии 2024.

Действующая чемпионка австралийского мейджора и вторая сеяная Арина Соболенко обыграла победительницу US Open 2023 и четвертую ракетку мира Коко Гофф – 7:6(2), 6:4.

Соболенко вышла в третий подряд финал турниров Grand Slam на хардовых покрытиях. За последние 10 лет в женском теннисе никому это не удавалось.

Также Арина стала первой теннисисткой после Серена Уильямс, которая вышла в два финала Australian Open подряд.

Предыдущий очный матч между Ариной и Коко состоялся в финале US Open 2023, его выиграла американка (2:6, 6:3, 6:2).