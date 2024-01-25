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  4. СОБОЛЕНКО: «Надеюсь, сыграем с Коко много финалов и я выиграю их все»
Australian Open
25 января 2024, 12:51 |
1202
3

СОБОЛЕНКО: «Надеюсь, сыграем с Коко много финалов и я выиграю их все»

Арина призналась, что ей нравится играть с американкой

25 января 2024, 12:51 |
1202
3
СОБОЛЕНКО: «Надеюсь, сыграем с Коко много финалов и я выиграю их все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф и Арина Соболенко

Действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира Коко Гофф в полуфинале австралийского мейджора.

«Я была готова к тому, что она будет очень хорошо двигаться и отбивать много мячей. Я должна была быть готова сыграть на один удар больше. Сегодня я была готова ко всему.

Коко – невероятный игрок. Мне очень нравится с ней играть. Победа или поражение – это отличные матчи. Я очень надеюсь, что в будущем мы сыграем еще много финалов. Надеюсь, я выиграю их все», – сказала Соболенко.

В финале Арина сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.

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Арина Соболенко Коко Гофф Australian Open 2024
Источник Twitter
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Комментарии 3
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SuperMario
Сподіваюсь це твій останній фінал у карьері,а інші будуть лише у сні і то їх будешь програвати..
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+4
shakhtarforewer
Сподівайся, сподівайся. Ху@ца тобі.
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+3
Макс Максов
Сподіваюсь, у тебе таки найдуть допінг і пожиттєво дискваліфікують! 
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0
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