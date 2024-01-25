СОБОЛЕНКО: «Надеюсь, сыграем с Коко много финалов и я выиграю их все»

Действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко прокомментировала победу над четвертой ракеткой мира Коко Гофф в полуфинале австралийского мейджора.

«Я была готова к тому, что она будет очень хорошо двигаться и отбивать много мячей. Я должна была быть готова сыграть на один удар больше. Сегодня я была готова ко всему.

Коко – невероятный игрок. Мне очень нравится с ней играть. Победа или поражение – это отличные матчи. Я очень надеюсь, что в будущем мы сыграем еще много финалов. Надеюсь, я выиграю их все», – сказала Соболенко.

В финале Арина сыграет против Даяны Ястремской или Чжэн Циньвень.