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Товарищеские матчи
Черноморец
25.01.2024 15:00 - : -
Альтах
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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 10:28 | Обновлено 25 января 2024, 10:34
143
1

Черноморец – Альтах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите товарищеский матч 25 января в 15:00

25 января 2024, 10:28 | Обновлено 25 января 2024, 10:34
143
1
Черноморец – Альтах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Черноморец Одесса

В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят одесский «Черноморец» и клуб «Альтах» из Австрии.

Для «Черноморца» игра с «Альтахом» станет пятым зимним спаррингом. В предыдущем товарищеском матче сбора в Турции одесситы проиграли клубу «Галакси» из ЮАР со счетом 0:4.

Прямая трансляция матча «Черноморец» – «Альтах» на официальном YouTube-канале одесского футбольного клуба (плеер трансляции появится, как только станет доступным).

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Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
не чего хорошего не ждём от ЧО 
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Теннис
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