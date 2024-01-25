В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят одесский «Черноморец» и клуб «Альтах» из Австрии.

Для «Черноморца» игра с «Альтахом» станет пятым зимним спаррингом. В предыдущем товарищеском матче сбора в Турции одесситы проиграли клубу «Галакси» из ЮАР со счетом 0:4.

Прямая трансляция матча «Черноморец» – «Альтах» на официальном YouTube-канале одесского футбольного клуба (плеер трансляции появится, как только станет доступным).