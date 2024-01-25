Товарищеские матчи
25.01.2024 15:00 - : -
Украина. Премьер лига25 января 2024, 10:28 | Обновлено 25 января 2024, 10:34
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Черноморец – Альтах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите товарищеский матч 25 января в 15:00
25 января 2024, 10:28 | Обновлено 25 января 2024, 10:34
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В четверг, 25 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят одесский «Черноморец» и клуб «Альтах» из Австрии.
Для «Черноморца» игра с «Альтахом» станет пятым зимним спаррингом. В предыдущем товарищеском матче сбора в Турции одесситы проиграли клубу «Галакси» из ЮАР со счетом 0:4.
Прямая трансляция матча «Черноморец» – «Альтах» на официальном YouTube-канале одесского футбольного клуба (плеер трансляции появится, как только станет доступным).
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