Товарищеские матчи
25.01.2024 14:30 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига25 января 2024, 19:27 |
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У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч
В контрольных матчах ситуация не очень приятная
25 января 2024, 19:27 |
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«Черноморец» на сборе в Турции провел контрольный матч с австрийской командой «Райндорф Альтах». Команда Романа Григорчука проиграла 0:2.
Для одесситов это четвертое кряду поражение на сборе.
Черноморец – Альтах 0:2
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+ К этому где усиления? Половину команда УПЛ уже усилились,почему сразу не подписали защитника нигерийца? Где он? Свалил уже наверно