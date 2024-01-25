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Черноморец
25.01.2024 14:30 – FT 0 : 2
Альтах
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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 19:27 |
792
3

У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч

В контрольных матчах ситуация не очень приятная

25 января 2024, 19:27 |
792
3
У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч
ФК Черноморец

«Черноморец» на сборе в Турции провел контрольный матч с австрийской командой «Райндорф Альтах». Команда Романа Григорчука проиграла 0:2.

Для одесситов это четвертое кряду поражение на сборе.

Черноморец – Альтах 0:2

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Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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Gargantua
так а в чем проблема?
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0
olegator
Не удивительно. Парни катают одну и ту же пластинку год.Тактика - пас мяча с защиты в центр и обратно в защиту.Нету остроты в нападение,пасы это хорошо,но за пасы очков не дают.
+ К этому где усиления? Половину команда УПЛ уже усилились,почему сразу не подписали защитника нигерийца? Где он? Свалил уже наверно 
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-2
Андрей Залищук
Григорчук уже не той, здувся як тренер
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-3
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