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  4. Ширер призвал Кейна держаться подальше от АПЛ. Что случилось?
Англия
25 января 2024, 09:22 | Обновлено 25 января 2024, 09:30
1096
0

Ширер призвал Кейна держаться подальше от АПЛ. Что случилось?

Бывший нападающий сборной Англии обратился к соотечественнику

25 января 2024, 09:22 | Обновлено 25 января 2024, 09:30
1096
0
Ширер призвал Кейна держаться подальше от АПЛ. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Экс-игрок клуба «Ньюкасл» и сборной Англии Алан Ширер обратился к форварду Гарри Кейна, который ранее играл за «Тоттенхэм», а сейчас защищает цвета немецкой «Баварии». Ныне 53-летнйи бывший футболист призвал Кейна не возвращаться в Английскую Премьер-лигу.

«Гарри, держись подальше, будь молодцом», – заявил Ширер в подкасте Rest is Football.

Как известно, Гарри Кейна близок к тому, чтобы побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. В активе Алана 260 забитых голов, а у Кейна – 213.

В нынешнем сезоне 30-летний Гарри Кейн провел за «Баварию» в чемпионате Германии 18 матчей, заби 22 гола и сделал 5 ассистов.

Ранее Алан Ширер указал лондонскому «Арсеналу» путь к чемпионству в АПЛ.

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Гарри Кейн Алан Ширер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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