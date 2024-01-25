Ширер призвал Кейна держаться подальше от АПЛ. Что случилось?
Бывший нападающий сборной Англии обратился к соотечественнику
Экс-игрок клуба «Ньюкасл» и сборной Англии Алан Ширер обратился к форварду Гарри Кейна, который ранее играл за «Тоттенхэм», а сейчас защищает цвета немецкой «Баварии». Ныне 53-летнйи бывший футболист призвал Кейна не возвращаться в Английскую Премьер-лигу.
«Гарри, держись подальше, будь молодцом», – заявил Ширер в подкасте Rest is Football.
Как известно, Гарри Кейна близок к тому, чтобы побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. В активе Алана 260 забитых голов, а у Кейна – 213.
В нынешнем сезоне 30-летний Гарри Кейн провел за «Баварию» в чемпионате Германии 18 матчей, заби 22 гола и сделал 5 ассистов.
Ранее Алан Ширер указал лондонскому «Арсеналу» путь к чемпионству в АПЛ.
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