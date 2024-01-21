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  4. Зинченко, Артета и Ко учтут? Ширер указал Арсеналу путь к титулу АПЛ
Англия
21 января 2024, 13:06 | Обновлено 21 января 2024, 13:23
855
1

Зинченко, Артета и Ко учтут? Ширер указал Арсеналу путь к титулу АПЛ

Легендарный английский нападающий поделился экспертным мнением

21 января 2024, 13:06 | Обновлено 21 января 2024, 13:23
855
1
Зинченко, Артета и Ко учтут? Ширер указал Арсеналу путь к титулу АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета (справа)

Бывший нападающий клуба «Ньюкасл» и сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о том, что необходимо лондонскому «Арсеналу», чтобы добиться чемпионского титула в Англии. 53-летний экс-форвард выступило с комментарием после победы команды Микеля Артеты над «Кристал Пэлас» (5:0) в 21-м туре Английской Премьер-лиги.

«Если «Арсеналу» не хватало уверенности после трех поражений подряд, то «Кристал Пэлас» оказался практически идеальным соперником, чтобы вернуть их на прежний уровень. «Пэлас» был настолько слаб и пассивен, что я ни на секунду не сомневался, что они смогут создать проблемы команде Микеля Артеты. «Орлы» не предложили практически ничего, и получили заслуженную взбучку.

«Арсенал», напротив, выглядел посвежевшим и полным сил после зимнего перерыва, а их комбинационные действия позволили идеально стартовать. В итоге они легко победили, но, сказав все это и увидев, как они забили пять голов, я все еще не изменил своего мнения о том, чего не хватает «Арсеналу».

Они отстают от лидеров – «Ливерпуля» – всего на два очка, несмотря на ужасный ход последних месяцев, но я по-прежнему считаю, что им нужен качественный центральный нападающий, чтобы выйти на новый уровень и выиграть Премьер-лигу», – заявил Ширер.

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Алан Ширер Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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