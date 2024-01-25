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Australian Open
25 января 2024, 08:15 | Обновлено 25 января 2024, 08:17
1971
0

Свитолина вернется в топ-20 рейтинга WTA после завершения Australian Open

Но может потерять статус первой ракетки Украины

25 января 2024, 08:15 | Обновлено 25 января 2024, 08:17
1971
0
Свитолина вернется в топ-20 рейтинга WTA после завершения Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) по итогам Australian Open 2024 под поднимется как минимум на 3 строчки в мировом рейтинге, вернувшись в топ-20 впервые после возвращения из декрета.

Из четырех участниц полуфинальной стадии более низким рейтингом обладает только Даяна Ястремская, которая уже обеспечила себе возвращение в топ-30. Сейчас Свитолина находится на 19-й строчке в онлайн-рейтинге и ниже 20-й уже не опустится.

Отметим, что Даяне не хватит выигрыша в полуфинальном матче против китаянки Чжэн Циньвень, чтобы стать новой первой ракеткой Украины. Для этого Ястремской нужно обязательно выигрывать титул.

Свитолина на австралийском мейджоре уверенно выиграла 3 первых матча, но из-за травмы спины была вынуждена сняться в поединке против Линды Носковой. В следующем раунде чешку обыграла Ястремская.

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рейтинг WTA Даяна Ястремская Australian Open 2024 Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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