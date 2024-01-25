Свитолина вернется в топ-20 рейтинга WTA после завершения Australian Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) по итогам Australian Open 2024 под поднимется как минимум на 3 строчки в мировом рейтинге, вернувшись в топ-20 впервые после возвращения из декрета.

Из четырех участниц полуфинальной стадии более низким рейтингом обладает только Даяна Ястремская, которая уже обеспечила себе возвращение в топ-30. Сейчас Свитолина находится на 19-й строчке в онлайн-рейтинге и ниже 20-й уже не опустится.

Отметим, что Даяне не хватит выигрыша в полуфинальном матче против китаянки Чжэн Циньвень, чтобы стать новой первой ракеткой Украины. Для этого Ястремской нужно обязательно выигрывать титул.

Свитолина на австралийском мейджоре уверенно выиграла 3 первых матча, но из-за травмы спины была вынуждена сняться в поединке против Линды Носковой. В следующем раунде чешку обыграла Ястремская.