Ястремская вернется в топ-30 рейтинга WTA после завершения Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах выиграла у 50-й ракетки мира из Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Благодаря успешному выступлению в Мельбурне Даяна обеспечила себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга. В онлайн-рейтинге она занимает 29-е место, подвинуть на одну позицию ее может Анна Калинская, если выйдут в полуфинал и обыграет там украинку.

Участие в финальном матче позволит Даяне повторить личный рекорд (21). Взятие титула будет означать дебют на 14-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что после завершения австралийского мейджора топ-30 покинет Ангелина Калинина.