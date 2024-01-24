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Australian Open
24 января 2024, 10:11 | Обновлено 24 января 2024, 10:12
1056
0

Ястремская вернется в топ-30 рейтинга WTA после завершения Aus Open

Даяна может подняться и в топ-15, если выиграет еще два матча

24 января 2024, 10:11 | Обновлено 24 января 2024, 10:12
1056
0
Ястремская вернется в топ-30 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале австралийского мейджора украинка в двух сетах выиграла у 50-й ракетки мира из Чехии Линды Носковой со счетом 6:3, 6:4.

Благодаря успешному выступлению в Мельбурне Даяна обеспечила себе возвращение в топ-30 мирового рейтинга. В онлайн-рейтинге она занимает 29-е место, подвинуть на одну позицию ее может Анна Калинская, если выйдут в полуфинал и обыграет там украинку.

Участие в финальном матче позволит Даяне повторить личный рекорд (21). Взятие титула будет означать дебют на 14-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что после завершения австралийского мейджора топ-30 покинет Ангелина Калинина.

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рейтинг WTA Даяна Ястремская Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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