Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

По информации The Chelsea Chronicle, между Михаилом Мудриком и Энцо Фернандесом произошло непонимание во время игры. Самого дорого футболиста в истории «синих» разозлили действия украинца во время матча. Мудрик несколько раз не забегал за спину защитникам на своем фланге, когда «Челси» атаковал. Аргентинец четко дал понять, что хочет большего от своего партнера по команде.

Ранее Мудрика раскритиковал бывший игрок «Челси» из-за его неудачной игры в последнем матче.