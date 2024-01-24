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  4. Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Англия
24 января 2024, 19:44 |
3384
5

Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?

Энцо Фернандеса не устроила игра украинца в последнем матче

24 января 2024, 19:44 |
3384
5
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
ФК Челси. Михаил Мудрик и Энцо Фернандес

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

По информации The Chelsea Chronicle, между Михаилом Мудриком и Энцо Фернандесом произошло непонимание во время игры. Самого дорого футболиста в истории «синих» разозлили действия украинца во время матча. Мудрик несколько раз не забегал за спину защитникам на своем фланге, когда «Челси» атаковал. Аргентинец четко дал понять, что хочет большего от своего партнера по команде.

Ранее Мудрика раскритиковал бывший игрок «Челси» из-за его неудачной игры в последнем матче.

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Энцо Фернандес Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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Комментарии 5
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zzg77
Так він не Мудрик, він - Дурник! 
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+3
Remark
Мудрик зіграв безрезультатно, тому заслуговує на критику партнерів та експертів спорт.шахтар.юа
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+2
Boodya
Та нєє, це всі винні, тільки не Михайло, так, Дмитре?
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+1
vruthiy-112
Все в тему. 
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+1
contr
Енцо також не дуже хоча і чемпіон світу 😫
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+1
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