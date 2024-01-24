Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина
Руководство польского клуба побаивается за главного тренера и спортивного директора
Польский «Заглембе» (Сосновец), назначивший главным тренером Александра Хацкевича, вынужден был отказаться от проведения учебно-тренировочного сбора в Турции.
«Мы не поедем на сборы по политическим причинам. Наш тренер Александр Хацкевич и спортивный директор Михаил Залевский из беларуси, они неоднократно говорили о войне. Мы боимся, что они могут уехать в Турцию и не вернуться оттуда», – приводит слова президента клуба Аркадиуша Александера издание Sosnowiec Wyborcza.
Напомним, ранее экс-футболист и тренер киевского «Динамо» послал следом за русским кораблем российских журналистов.
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