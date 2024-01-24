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  4. Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина
Польша
24 января 2024, 18:37 |
384
0

Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина

Руководство польского клуба побаивается за главного тренера и спортивного директора

24 января 2024, 18:37 |
384
0
Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Польский «Заглембе» (Сосновец), назначивший главным тренером Александра Хацкевича, вынужден был отказаться от проведения учебно-тренировочного сбора в Турции.

«Мы не поедем на сборы по политическим причинам. Наш тренер Александр Хацкевич и спортивный директор Михаил Залевский из беларуси, они неоднократно говорили о войне. Мы боимся, что они могут уехать в Турцию и не вернуться оттуда», – приводит слова президента клуба Аркадиуша Александера издание Sosnowiec Wyborcza.

Напомним, ранее экс-футболист и тренер киевского «Динамо» послал следом за русским кораблем российских журналистов.

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Источник Sport.ua
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