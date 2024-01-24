Заглембе Хацкевича отказался от сбора в Турции. Известна причина

Польский «Заглембе» (Сосновец), назначивший главным тренером Александра Хацкевича, вынужден был отказаться от проведения учебно-тренировочного сбора в Турции.

«Мы не поедем на сборы по политическим причинам. Наш тренер Александр Хацкевич и спортивный директор Михаил Залевский из беларуси, они неоднократно говорили о войне. Мы боимся, что они могут уехать в Турцию и не вернуться оттуда», – приводит слова президента клуба Аркадиуша Александера издание Sosnowiec Wyborcza.

Напомним, ранее экс-футболист и тренер киевского «Динамо» послал следом за русским кораблем российских журналистов.