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  4. «Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
Украина. Премьер лига
20 января 2024, 11:47 |
2034
4

«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста

Экс-тренер «Динамо» пообщался с представителями прессы оккупанта

20 января 2024, 11:47 |
2034
4
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пообщался с представителями российских СМИ по поводу его недавних высказываний о стране 404.

– Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу сраного волгограда и сраной росии?

– Мне нечего здесь комментировать. Ребята, идите на... До свидания.

– Вы отказываетесь от своих слов?

– Вы меня вообще слышали? Какое отказываюсь? Идите на...

Недавно польский клуб «Заглембе» сообщил о назначении 50-летнего Александра Хацкевича на должность главного тренера команды.

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Александр Хацкевич
Источник Sport.ua
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john
хорош
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+8
Андрей Залищук
Жыве Беларусь!
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+5
AK.228
👍👍
Ответить
+2
u6464u
Доходчиво , Сашко може і в пику зарядить якщо незрозуміло .)))
Ответить
0
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