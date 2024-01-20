«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич пообщался с представителями российских СМИ по поводу его недавних высказываний о стране 404.

– Как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу сраного волгограда и сраной росии?

– Мне нечего здесь комментировать. Ребята, идите на... До свидания.

– Вы отказываетесь от своих слов?

– Вы меня вообще слышали? Какое отказываюсь? Идите на...

Недавно польский клуб «Заглембе» сообщил о назначении 50-летнего Александра Хацкевича на должность главного тренера команды.