Чжэн Циньвень: «Даяне нелегко было выйти в полуфинал»

Китайская теннисистка Чжэн Циньвень (№15 WTA) поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где ее ждет встреча с украинкой Даяной Ястремской (№93 WTA). Чжэн заявила, что до игры против Даяны она вряд ли сможет как-то улучшить собственную игру.

«Я не знаю, можно ли что-то улучшить менее чем за 24 часа (улыбается). Да, в основном я просто пытаюсь восстановиться, думаю о том, что мне нужно сделать к следующему матчу, и наслаждаюсь игрой на корте, концентрируюсь на настоящем.

Я имею в виду, что за 24 часа я ничего не смогу изменить слишком сильно, верно? Так что, да, я просто стараюсь быть проще и идти вперед.

Что для меня наиболее значимо в этом результате(речь о выходе в полуфинал. – прим.)? Внутри было много смысла, потому что все знают, что происходило со мной в последние годы. Много взлетов и падений, и наконец я действительно могу прорваться. Когда я приехала сюда в первый раз, то, хочу сказать, что это чувство просто... Я не могу сейчас объяснить словами, потому что внутри было так много всего. Я имею в виду, счастье. Конечно, я горжусь собой. Да, но, знаете, это только начало. Завтра мне еще нужно играть. Так что мне нужно быстро менять менталитет и стараться придерживаться своего плана на завтра (улыбается).

Что думаю об истории Даяны, которая прошла через квалификацию и сыграла здесь восемь матчей? Это было просто потрясающе, потому что было много матчей. Конечно, ей нелегко было выйти в полуфинал. Она уже очень хороший игрок. Я имею в виду, когда я боролась в фьючерсах, я уже слышала ее имя. Неважно, приехала ли она из квала. Сейчас я думаю, что люди, которые дошли до полуфинала, все они имеют очень хороший уровень на этом турнире. Мне больше нечего сказать», – рассказала Чжэн Циньвень.

Ранее сообщалось, что определены шансы Ястремской на финал Открытого чемпионата Австралии.