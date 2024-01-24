Должна, но сможет ли? Определены шансы Ястремской на финал Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA), которая имеет на турнире 12-й номер посева.

Встреча украинки с представительницей Китая состоится 25 января, начало – ориентировочно в 12:00 по киевскому времени.

Эксперты утверждают, что фаворитом будущего матча является Чжэн Циньвень. Ее вероятная победа имеет показатель 1,45, тогда как возможная победа Ястремской оценена коэффициентом 2,65.

Вероятный выигрыш китаянки в двух сетах получил коэффициент 2,2, а в трех партиях имеет показатель 3,5.

Аналогичные достижения в исполнении Даяны Ястремской оценены показателями по 4,5.

Напомним, в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская обыграла в двух сетах 50-ю ракетку мира – Линду Носкову из Чехии.