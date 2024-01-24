Должна, но сможет ли? Определены шансы Ястремской на финал Aus Open
Украинку в 1/2 финала ждет встреча с китаянкой Чжэн Циньвень
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA), которая имеет на турнире 12-й номер посева.
Встреча украинки с представительницей Китая состоится 25 января, начало – ориентировочно в 12:00 по киевскому времени.
Эксперты утверждают, что фаворитом будущего матча является Чжэн Циньвень. Ее вероятная победа имеет показатель 1,45, тогда как возможная победа Ястремской оценена коэффициентом 2,65.
Вероятный выигрыш китаянки в двух сетах получил коэффициент 2,2, а в трех партиях имеет показатель 3,5.
Аналогичные достижения в исполнении Даяны Ястремской оценены показателями по 4,5.
Напомним, в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская обыграла в двух сетах 50-ю ракетку мира – Линду Носкову из Чехии.
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