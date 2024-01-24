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Australian Open
24 января 2024, 14:31 | Обновлено 24 января 2024, 14:43
1008
0

Должна, но сможет ли? Определены шансы Ястремской на финал Aus Open

Украинку в 1/2 финала ждет встреча с китаянкой Чжэн Циньвень

24 января 2024, 14:31 | Обновлено 24 января 2024, 14:43
1008
0
Должна, но сможет ли? Определены шансы Ястремской на финал Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии встретится с Чжэн Циньвень из Китая (№15 WTA), которая имеет на турнире 12-й номер посева.

Встреча украинки с представительницей Китая состоится 25 января, начало – ориентировочно в 12:00 по киевскому времени.

Эксперты утверждают, что фаворитом будущего матча является Чжэн Циньвень. Ее вероятная победа имеет показатель 1,45, тогда как возможная победа Ястремской оценена коэффициентом 2,65.

Вероятный выигрыш китаянки в двух сетах получил коэффициент 2,2, а в трех партиях имеет показатель 3,5.

Аналогичные достижения в исполнении Даяны Ястремской оценены показателями по 4,5.

Напомним, в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Даяна Ястремская обыграла в двух сетах 50-ю ракетку мира – Линду Носкову из Чехии.

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Источник Sport.ua
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