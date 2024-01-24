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Кубок Азии
Япония
24.01.2024 13:30 – FT 3 : 1
Индонезия
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Кубок Азии
24 января 2024, 17:40 | Обновлено 24 января 2024, 17:47
177
0

Ирак и Япония вышли из группы D в 1/8 финала Кубка Азии, Индонезия ожидает

Япония уверенно победила Индонезию, а Ирак вырвал победу у Вьетнама

24 января 2024, 17:40 | Обновлено 24 января 2024, 17:47
177
0
Ирак и Япония вышли из группы D в 1/8 финала Кубка Азии, Индонезия ожидает
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе D.

Сборная Японии победила Индонезию со счетом 3:1. Дубль у победителей оформил форвард Аясе Уэда. Гол престижа для Индонезии забил защитник Сэнди Уолш.

В другом матче команда Ирака вырвала победу у Вьетнама (2:2).

Ребин Сулака и Айман Хуссейн (дубль) забили за сборную Ирака. Айман Хуссейн не реализовал пенальти на 83-й минуте, но исправился на 90+12 мин. У Вьетнама забили Ан Бай Ханг и Кан Ханг Нгуен. На 45+4 минуте у Вьетнама был удален Куат Ван Канг за два предупреждения.

В 1/8 финала Кубка Азии из группы D вышли Ирак (9 очков) и Япония (6). Далее идут: Индонезия (3) и Вьетнам (0). При этом Индонезия может стать одной из 4 лучших команд среди третьих мест.

Кубок Азии. Группа D

3-й тур, 24 января, Катар

Япония – Индонезия – 3:1

Голы: Уэда, 6 (пен), 52, Хюбнер, 88 (автогол) – Уолш, 90

Ирак – Вьетнам – 3:2

Голы: Ребин Сулака, 47, Аймен Хуссейн, 73, 90+12 (пен)

Незабитые пенальти: Аймен Хуссейн, 83 (пен)

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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