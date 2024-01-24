Ирак и Япония вышли из группы D в 1/8 финала Кубка Азии, Индонезия ожидает

24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе D.

Сборная Японии победила Индонезию со счетом 3:1. Дубль у победителей оформил форвард Аясе Уэда. Гол престижа для Индонезии забил защитник Сэнди Уолш.

В другом матче команда Ирака вырвала победу у Вьетнама (2:2).

Ребин Сулака и Айман Хуссейн (дубль) забили за сборную Ирака. Айман Хуссейн не реализовал пенальти на 83-й минуте, но исправился на 90+12 мин. У Вьетнама забили Ан Бай Ханг и Кан Ханг Нгуен. На 45+4 минуте у Вьетнама был удален Куат Ван Канг за два предупреждения.

В 1/8 финала Кубка Азии из группы D вышли Ирак (9 очков) и Япония (6). Далее идут: Индонезия (3) и Вьетнам (0). При этом Индонезия может стать одной из 4 лучших команд среди третьих мест.

Кубок Азии. Группа D

3-й тур, 24 января, Катар

Япония – Индонезия – 3:1

Голы: Уэда, 6 (пен), 52, Хюбнер, 88 (автогол) – Уолш, 90

Ирак – Вьетнам – 3:2

Голы: Ребин Сулака, 47, Аймен Хуссейн, 73, 90+12 (пен)

Незабитые пенальти: Аймен Хуссейн, 83 (пен)

Турнирная таблица