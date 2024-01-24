Ирак и Япония вышли из группы D в 1/8 финала Кубка Азии, Индонезия ожидает
Япония уверенно победила Индонезию, а Ирак вырвал победу у Вьетнама
24 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе D.
Сборная Японии победила Индонезию со счетом 3:1. Дубль у победителей оформил форвард Аясе Уэда. Гол престижа для Индонезии забил защитник Сэнди Уолш.
В другом матче команда Ирака вырвала победу у Вьетнама (2:2).
Ребин Сулака и Айман Хуссейн (дубль) забили за сборную Ирака. Айман Хуссейн не реализовал пенальти на 83-й минуте, но исправился на 90+12 мин. У Вьетнама забили Ан Бай Ханг и Кан Ханг Нгуен. На 45+4 минуте у Вьетнама был удален Куат Ван Канг за два предупреждения.
В 1/8 финала Кубка Азии из группы D вышли Ирак (9 очков) и Япония (6). Далее идут: Индонезия (3) и Вьетнам (0). При этом Индонезия может стать одной из 4 лучших команд среди третьих мест.
Кубок Азии. Группа D
3-й тур, 24 января, Катар
Япония – Индонезия – 3:1
Голы: Уэда, 6 (пен), 52, Хюбнер, 88 (автогол) – Уолш, 90
Ирак – Вьетнам – 3:2
Голы: Ребин Сулака, 47, Аймен Хуссейн, 73, 90+12 (пен)
Незабитые пенальти: Аймен Хуссейн, 83 (пен)
Турнирная таблица
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