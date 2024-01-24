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Кубок Азии
Япония
24.01.2024 13:30 – перерыв 1 : 0
Индонезия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
24 января 2024, 13:45 | Обновлено 24 января 2024, 13:46
123
0

Ирак – Вьетнам, Япония – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 13:30 матчи 3-го тура Кубка Азии

24 января 2024, 13:45 | Обновлено 24 января 2024, 13:46
123
0
Ирак – Вьетнам, Япония – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Японии

24 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

24 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:

  • 13:30. Ирак – Вьетнам
  • 13:30. Япония – Индонезия

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы D

Ирак – Вьетнам, Япония – Индонезия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

6’
ГОЛ ! С пенальти забил Аясе Уэда (Япония).
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Источник Sport.ua
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