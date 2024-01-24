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Англия
24 января 2024, 15:24 |
108
0

Марсьяль выбыл надолго, футболист Манчестер Юнайтед перенес операцию

Последний раз француз выходил на поле 9 декабря

24 января 2024, 15:24 |
108
0
Марсьяль выбыл надолго, футболист Манчестер Юнайтед перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, предметный интерес к которому приписывали турецкому «Фенербахче» и миланскому «Интеру», перенес операцию из-за проблем в области паха.

На восстановление 28-летнему французу потребуется около 10 недель, сообщается на сайте «красных дьяволов».

Отметим, что в текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Последний раз форвард выходил на поле 9 декабря в матче против «Борнмута» (0:3).

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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