Марсьяль выбыл надолго, футболист Манчестер Юнайтед перенес операцию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, предметный интерес к которому приписывали турецкому «Фенербахче» и миланскому «Интеру», перенес операцию из-за проблем в области паха.

На восстановление 28-летнему французу потребуется около 10 недель, сообщается на сайте «красных дьяволов».

Отметим, что в текущем сезоне Марсьяль провел 19 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Последний раз форвард выходил на поле 9 декабря в матче против «Борнмута» (0:3).