Фенербахче хочет купить Марсьяля у Манчестер Юнайтед

Несмотря на недавние заявления главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага о том, что у клуба нет цели обязательно продать зимой Антони Марсьяля, француз в скором времени может покинуть Туманный Альбион.

Как утверждает Sky Sports, подписать форварда хочет турецкий «Фенербахче» и рассчитывает, что сможет оформить полноценный трансфер за небольшие деньги, учитывая, что контракт Марсьяля истекает через шесть месяцев. «Фенербахче» уже успел сделать стартовое предложение «МЮ» в размере около 8 млн евро.

Добавим, что Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако». Он забил 90 голов и сделал 55 результативных передач в 317 матчах за «красных дьяволов».