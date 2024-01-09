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  4. Фенербахче хочет купить Марсьяля у Манчестер Юнайтед
Англия
09 января 2024, 12:49 |
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Фенербахче хочет купить Марсьяля у Манчестер Юнайтед

Турецкий клуб уже сделал стартовое предложение манкунианцам

09 января 2024, 12:49 |
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Фенербахче хочет купить Марсьяля у Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Несмотря на недавние заявления главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага о том, что у клуба нет цели обязательно продать зимой Антони Марсьяля, француз в скором времени может покинуть Туманный Альбион.

Как утверждает Sky Sports, подписать форварда хочет турецкий «Фенербахче» и рассчитывает, что сможет оформить полноценный трансфер за небольшие деньги, учитывая, что контракт Марсьяля истекает через шесть месяцев. «Фенербахче» уже успел сделать стартовое предложение «МЮ» в размере около 8 млн евро.

Добавим, что Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Монако». Он забил 90 голов и сделал 55 результативных передач в 317 матчах за «красных дьяволов».

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы трансферы АПЛ
Источник Sky Sports
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