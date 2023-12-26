Передумал расставаться? Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» ранее заявлял о готовности продать уже в зимнее трансферное окно четверых футболистов, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, похоже, поменял свое мнение об одном из них – нападающем Антони Марсьялем.

Перед очередным матчем в АПЛ журналисты поинтересовались у наставника дальнейшей судьбой французского форварда. «На данный момент он все еще нездоров. Когда будут какие-то новости о нем, я конечно же сообщу. Но у нас нет цели обязательно продать Антони зимой», – отметил тен Хаг.

Добавим, что Марсьяль провел в нынешнем сезоне за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.