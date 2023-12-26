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Англия
26 декабря 2023, 16:53 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:55
54
0

Передумал расставаться? Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой

Наставник «красных дьяволов» рассчитывает на француза, несмотря на травму

26 декабря 2023, 16:53 | Обновлено 26 декабря 2023, 16:55
54
0
Передумал расставаться? Тен Хаг исключил продажу Марсьяля зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Несмотря на то, что «Манчестер Юнайтед» ранее заявлял о готовности продать уже в зимнее трансферное окно четверых футболистов, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, похоже, поменял свое мнение об одном из них – нападающем Антони Марсьялем.

Перед очередным матчем в АПЛ журналисты поинтересовались у наставника дальнейшей судьбой французского форварда. «На данный момент он все еще нездоров. Когда будут какие-то новости о нем, я конечно же сообщу. Но у нас нет цели обязательно продать Антони зимой», – отметил тен Хаг.

Добавим, что Марсьяль провел в нынешнем сезоне за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал столько же результативных передач.

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Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Источник Metro
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