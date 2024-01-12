Интер нацелился на форварда Манчестер Юнайтед

Миланский «Интер» проявляет интерес к форварду «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялю. Итальянский клуб хочет подписать 28-летнего француза в качестве свободного агента следующим летом, когда истечет его контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Интер» летом избавится от чилийского форварда Алексиса Санчеса, зарплата которого составляет 7,5 миллиона евро в год. Примерно такую же зарплату готовы предложить Марсьялю.

При этом, «Интер» – не единственный претендент на Марсьяля. Также форвардом интересуется «Фенербахче».