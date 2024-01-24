Ястремская оправдала 16-летнюю украинку, которая пожала руку россиянке

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2024.

В четвертьфинале соревнований в Мельбурне украинка в двух сетах обыграла Линду Носкову (Чехия, WTA 50) со счетом 6:4, 6:3.

После завершения встречи Даяна провела пресс-конференцию, на которой ей задали вопрос о 16-летней украинке Елизавете Котляр.

Котляр в матче первого раунда юниорского Australian Open уступила 15-й сеяной россиянке Владе Минчевой со счетом 2:6, 4:6. После завершения встречи Котляр пожала руку «нейтралке».

– Что касается Украины, то одна из юных украинских теннисисток в конце матча пожала руку своей сопернице из россии. Мне было интересно, как вы к этому относитесь.

– Знаете, у украинцев есть своя позиция. Мы не пожимаем руки [россиянам и белорусам]. Но я думаю, что она еще немного молода. Не такая опытная. Знаете, это может случиться с каждым.

Я не могу судить ее, потому что не знаю, что было у нее в голове. Специально она это сделала или нет, я не знаю. Но я уверена, что она поддерживает Украину, и я уверена, что она была просто слишком эмоциональна и растеряна (улыбается).