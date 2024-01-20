16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения

20 января 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр не сумела успешно стартовать на юниорском Отрытом чемпионате Австралии 2024.

В первом раунде юная украинка уступила 15-й сеяной россиянке Владе Минчевой со счетом 2:6, 4:6.

После завершения встречи Котляр решила пожать руку представительнице страны 404.

Такой поступок Елизаветы вызвал возмущение у многих украинских болельщиков. Федерация тенниса Украины выпустила объяснения по поводу этого инцидента с комментарием отца Котляр.

Заявление ФТУ и комментарий отца Елизаветы Котляр Константина

В связи с неприятным инцидентом, произошедшим на матче юниорского турнира Australian Open при участии нашей лучшей юниорки Елизаветы Котляр, следует сообщить следующее.

Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой

Елизавета Котляр еще несовершеннолетняя, так что мы связались с ее отцом Константином для того, чтобы он дал свой комментарий относительно инцидента, который дал возможность российской пропаганде начать свою грязную работу.

«Хочу высказаться от себя и от имени своей дочери Лизы Котляр по поводу ее поступка на Открытом чемпионате Австралии, когда она по окончании матча пожала руку сопернице из страны-агрессорки, россии. Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло.

Лиге всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam, вершины как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры тяжело с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции избивали через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это безусловно была ошибка, по которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда нужно помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем», – сказал Константин Котляр.