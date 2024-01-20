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Australian Open
20 января 2024, 19:27 | Обновлено 20 января 2024, 19:52
3956
6

16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения

Елизавета Котляр завершила выступления на юниорском австралийского мейджоре

20 января 2024, 19:27 | Обновлено 20 января 2024, 19:52
3956
6
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
Twitter. Елизавета Котляр и Влада Минчева

20 января 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр не сумела успешно стартовать на юниорском Отрытом чемпионате Австралии 2024.

В первом раунде юная украинка уступила 15-й сеяной россиянке Владе Минчевой со счетом 2:6, 4:6.

После завершения встречи Котляр решила пожать руку представительнице страны 404.

Такой поступок Елизаветы вызвал возмущение у многих украинских болельщиков. Федерация тенниса Украины выпустила объяснения по поводу этого инцидента с комментарием отца Котляр.

Заявление ФТУ и комментарий отца Елизаветы Котляр Константина

В связи с неприятным инцидентом, произошедшим на матче юниорского турнира Australian Open при участии нашей лучшей юниорки Елизаветы Котляр, следует сообщить следующее.

Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов не проводить рукопожатия с представителями стран-агрессоров. Наши ведущие игроки об этом уведомлены и поддерживают такую позицию. Но всегда могут быть ошибки. Такая ошибка произошла сегодня с нашей теннисисткой

Елизавета Котляр еще несовершеннолетняя, так что мы связались с ее отцом Константином для того, чтобы он дал свой комментарий относительно инцидента, который дал возможность российской пропаганде начать свою грязную работу.

«Хочу высказаться от себя и от имени своей дочери Лизы Котляр по поводу ее поступка на Открытом чемпионате Австралии, когда она по окончании матча пожала руку сопернице из страны-агрессорки, россии. Все, что я собираюсь сказать, это не оправдание, а попытка объяснить, почему это произошло.

Лиге всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam, вершины как профессионального, так и юношеского тенниса. Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры тяжело с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции избивали через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал – пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это безусловно была ошибка, по которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда нужно помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем», – сказал Константин Котляр.

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Елизавета Котляр рукопожатие Australian Open 2024 Федерация тенниса Украины
Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 6
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Korkust
Вибачився? Хотілось би побачити відповідь від нього на такі питання як! 
1. Протягом 2023 року Єлизавета граючи на турнірах ITF, ITF Junior тиснула руки спортсменкам з країни агресора чи ні!? Щоб розуміти чи це випадковість чи закономірність! 
2. Друге важливе питання чому Котляр до сих пір лобизається в коментарях і інстаграмі з представницями Росії такими як Андрєєва, яка полюбляє лайкати Пуйла
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+5
chak98
Шось не дуже віриться. Не довіряю. Вона шо, живе десь в закритому кутку. Для неї війна закінчилася? А може вона й не знає що війна йде? Сумно.
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+3
Swipe
Фу, це як публічно насрати собі у штані.
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+2
SuperMario
Ну по сути эта кацапка еще ребенок,а ребенка ты точно не можешь ни в чем обвинять..Я явно не собираюсь критиковать Котляр..
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0
Wlad West
А может  кацапское бабло "надавило"?
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-3
Mr Voevudskiy
Зра десятилетия. Не иначе)
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-7
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