Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open

Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде она уступила 15-й сеяной Владе Минчевой.

Australian Open. Юниоры. Первый круг

Елизавета Котляр (Украина) – Влада Минчева –2:6, 4:6.

Отметим, что 16-летняя украинка впервые сыграла в основной сетке юниорского Grand Slam. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.

Елизавета не завершает выступления на турнире. В парном разряде австралийского мейджора она сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.