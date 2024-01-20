Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open
Елизавета продолжит борьбу в парном разряде
Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии.
В первом раунде она уступила 15-й сеяной Владе Минчевой.
Australian Open. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Влада Минчева –2:6, 4:6.
Отметим, что 16-летняя украинка впервые сыграла в основной сетке юниорского Grand Slam. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.
Елизавета не завершает выступления на турнире. В парном разряде австралийского мейджора она сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.
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