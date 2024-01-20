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  4. Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open
Australian Open
20 января 2024, 10:37 |
331
0

Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open

Елизавета продолжит борьбу в парном разряде

20 января 2024, 10:37 |
331
0
Котляр проиграла 15-й сеяной на старте юниорского Australian Open
ITF. Елизавета Котляр

Украинская теннисистка Елизавета Котляр не смогла пробиться во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде она уступила 15-й сеяной Владе Минчевой.

Australian Open. Юниоры. Первый круг
Елизавета Котляр (Украина) – Влада Минчева –2:6, 4:6.

Отметим, что 16-летняя украинка впервые сыграла в основной сетке юниорского Grand Slam. В прошлом году Котляр не удалось преодолеть квалификацию на Ролан Гаррос.

Елизавета не завершает выступления на турнире. В парном разряде австралийского мейджора она сыграет в дуэте с Моникой Станкевич из Польши.

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Елизавета Котляр Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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