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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 06:55 | Обновлено 24 января 2024, 07:44
68
0

БУТКО: «Когда нет результата, то нужно искать причину, почему так»​​​​​​​

Защитник луганской «Зари» рассказал о неудачном периоде команды

24 января 2024, 06:55 | Обновлено 24 января 2024, 07:44
68
0
БУТКО: «Когда нет результата, то нужно искать причину, почему так»​​​​​​​
ФК Заря. Богдан Бутко

32-летний правый защитник луганской «Зари» Богдан Бутко рассказал о неудачном периоде команды УПЛ и объяснил, как можно выбраться из такого дна.

– Есть интересный чемпионат в плане борьбы за самые высокие места. Но почему-то в такой ситуации часто меняются тренеры. И это не только речь о Заре. Почему так?

– Многое зависит от тренеров и футболистов. Надо найти общий язык, это же такое дело. Особенно когда в новую команду приходишь. А у нас еще полсостава ушло из прошлого сезона. Должно быть все слаженно, а если нет результата, то нужно искать причину, почему так.

– Заря провалилась в первой половине сезона. Команда в зоне переходных матчей, 14-е место в турнирной таблице. Как планируете выруливать ситуацию?

– Ну как? Надо работать, особенно сейчас, на сборах. Нет ничего невозможного. Сзади полсезона провального, но впереди может быть полсезона удачного. Немало примеров уже было, когда на второй круг после зимней паузы команду словно подменили. Но все зависит от нас и нашего желания, потому будем выгребать.

– Назарий Русин в прошлом сезоне тянул Зорю. Много забивал и делал разницу в поле. Видно где-то, что сейчас его не хватает. Довольны ли ребята в команде, что Назарий перешел в Сандерленд?

– Я вам скажу, что каждого футболиста, который был в прошлом сезоне, сейчас не хватает. Это и видно по нашей игре. Тем более что Русин – креативный игрок, с хорошей скоростью и завершением атак. Он сейчас в Англии, в Чемпионшипе. Хотя это и Первая лига и, все равно, это очень хороший чемпионат. Считаю, что он пошел на повышение, а почему нет?

– Сандерленд и Заря – две разные команды по стилю игры. Там у него нет много возможностей, как это было в УПЛ. В Сандерленде тренер строит игру от обороны с минимальным количеством моментов. Ему удастся приспособиться к такому?

– Это ведь и совсем другой чемпионат по сравнению с Украиной. Там иначе и играть нужно и прилагать много усилий для этого. Если такая ситуация – здесь уже надо подстраиваться. Но Русин – профессионал своего дела, поэтому считаю, что он это сделает и найдет нужные качества, которые подойдут команде.

– Если бы Русин остался в Заре, то ситуация для вас в турнирной таблице была бы другой, что-то изменилось бы вообще?

– Все возможно, каждый футболист решает многое. Однако что-то кардинально не изменилось бы. Да, один человек может что-то решить, но тогда нужно было бы менять и тактическое построение.

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чемпионат Украины по футболу Богдан Бутко Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Источник NV.ua
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