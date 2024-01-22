Богдан БУТКО: «С каждым годом травмы все больше досаждают»

Защитник «Зари» Богдан Бутко рассказал о своих проблемах с травмами в нынешнем сезоне:

– Вы не провели в этом сезоне еще ни одного поединка из-за травмы. Сейчас у команды сборы. Для вас эта подготовка будет как-то сложнее, чем обычно? Чего ожидать вообще?

– Я не сказал бы, что будет трудно. До прихода в «Зарю» я также не играл целый год и не сказал бы, что что-то тяжело удавалось. Со своими физическими возможностями должно быть все хорошо. Тем более я готовился к этому.

– Как себя чувствуете сейчас?

– В плане мотивации все в порядке. Главное, чтобы меня травмы не подвели, потому что не могу быть на 100% уверенным, что все будет, как захотел. А с каждым годом травмы все больше и больше досаждают. Все от здоровья зависит, а остальное – здесь не сомневаюсь.

– Что говорят врачи? Из-за чего происходят рецидивы?

– Все зависит от правильного восстановления. Бывают спешки, когда есть желание выйти на футбольное поле как можно быстрее, тогда и могут быть проблемы. А с каждым годом такое решение приводит к большим последствиям.

Лучше всего – это лечиться правильно и до конца, на все 100%. Не должно быть после травмы каких-то проблем, как это обычно бывает.