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  4. Богдан БУТКО: «Моя травма оказалась серьезной»
Украина. Премьер лига
07 января 2024, 16:20 |
463
0

Богдан БУТКО: «Моя травма оказалась серьезной»

Защитник «Зари» – о восстановлении после травмы

07 января 2024, 16:20 |
463
0
Богдан БУТКО: «Моя травма оказалась серьезной»
ФК Заря. Богдан Бутко

Защитник «Зари» Богдан Бутко рассказал о своем восстановлении после травмы икроножной мышцы:

«Травма икроножной мышцы оказалась серьезной. Еще к тому же был рецидив этой травмы через 1,5 месяца восстановления. До сегодняшнего дня была проделана большая работа наших врачей и не только.

Хотел бы сказать спасибо всем тем, кто был причастен к моему восстановлению. Сейчас чувствую себя хорошо, впереди еще тяжелая работа, для того, чтобы набрать физическую форму на сборы. Надеюсь, в следующем году мы будем выигрывать и приносить радость болельщикам».

Из-за травмы Бутко в нынешнем сезона не провел ни одного матча.

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Источник ФК Заря Луганск
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