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Украина. Премьер лига
24 января 2024, 06:23 | Обновлено 24 января 2024, 07:33
128
0

ТКАЧУК: «Что они делают на VAR? Металлист 1925 потерял очки из-за судей»

Защитник считает, что на три-четыре позиции клуб должнен быть выше в таблице

24 января 2024, 06:23 | Обновлено 24 января 2024, 07:33
128
0
ТКАЧУК: «Что они делают на VAR? Металлист 1925 потерял очки из-за судей»
ФК Металлист 1925. Евгений Ткачук

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук считает, что клуб потерял несколько очков в первой части сезона из-за судейских ошибок:

– Металлист 1925 ушел на перерыв на 12-м месте в таблице УПЛ. Этот результат соответствует тому, что показывала команда в поле?

– Сложный вопрос. Считаю, что на три-четыре ступеньки мы должны быть выше. Был ряд матчей, где мы потеряли очки из-за судейских ошибок. К примеру, в гостях с Днепром-1 (0:1), когда на линии ворот мяч попал в руку футболисту команды соперника, но пенальти не был назначен. Что судьи делают на ВАР, мы вообще не понимаем.

В поединках с Полесьем (1:2) и Вересом (3:4) мы могли набирать минимум по одному очку. Однако в обеих встречах в наши ворота назначали пенальти из-за моих ошибок. Для меня это был шок. Как я мог это сделать?

Раньше за всю карьеру зарабатывал пенальти на собственные ворота только дважды, и то, в одном из случаев мне мяч попал в руку. А здесь в двух играх подряд такое случилось. Не знаю, что делать. Пожалуй, как говорил Михаил Кополовец, нужно уже в церковь ходить.

Однако, как можно было в компенсированное время матча с Вересом не поставить пенальти в ворота ровенской команды? То есть, судья видит мой фол на грани штрафной площадки и назначает пенальти, а здесь человек играет рукой практически в створе ворот – и ничего. Что должны думать футболисты и болельщики?

– Итак, свои ошибки в матчах с Полесьем и Вересом вы все-таки признаете?

– Конечно. Когда пересматривался повтор после игры, то понимал, что не надо мне вообще нападающего Полесья Дмитрия Шастала трогать. Хотел по-мужски плечо в плечо сыграть, но он на опыте хорошо подставился. Вышло так, что я фактически на него начал падать. Я в свои годы не должен был допустить подобную ситуацию. Хотя опытный судья тоже должен видеть поведение нападающего. Он лез туда, чтобы заработать пенальти. В этом эпизоде не было перспективы обострить момент. Максимум нападающий мог пробить с линии ворот или выполнить подачу в нашу штрафную с острого угла.

В матче с Вересом была похожая ситуация. Я пытался сыграть на опережение. Хотя опять же стоит смотреть на поведение нападающего. Он стоял на правой опорной ноге, а мяч катился к левой – он ее подставил, чтобы просто перекрыть мне ход, а не сыграть в этот мяч. Выходит, что, протыкая мяч, я попал ему своим подъемом в шипы. С моей точки зрения можно было фиксировать симуляцию и назначать штрафной удар в другую сторону. В динамике судья увидел этот момент иначе и трактовал его по-своему. Мне можно было также сыграть по-другому, остановиться перед ним. Он был бы спиной к воротам, и ситуация не носила бы угрозы. Однако я уже не могу вернуть время назад и переиграть этот момент, к сожалению.

В конце судьи не увидели пенальти в ворота Вереса. Мы ничего не можем с этим поделать. Арбитры обладают властью над нами, а мы на это никак не влияем. Судья Ярослав Козык судил наш матч с Полесьем, а в следующем матче был на ВАР. То есть, эти эпизоды проходят с его участием. Поэтому к Козику много вопросов.

– Однако вы согласны, что в вашу пользу также была допущена ошибка в домашнем матче с Черноморцем (2:1), когда был удален Иеде?

– Да, это была ошибка. Не надо было Иеде показывать две желтые карточки. Я признаю. В пользу моей команды за всю первую часть была допущена одна ошибка. Но это один эпизод из 17 матчей.

– Не влияло ли негативно на результаты команды то, что она год формально не имела главного тренера? Был исполняющий обязанности Эдмар и ассистент Олег Голодюк.

– У нас не было ощущения, что у нас не было главного тренера. В разговорах футболистов я такого не слыхал. Все воспринимали наших коучей и относились к ним с уважением. Да, они молодые и не слишком опытные, но перспективные. Если продолжат развиваться, то через несколько лет смогут вырасти в очень квалифицированных тренеров.

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Евгений Ткачук Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство Ярослав Козык VAR
Источник Украинский футбол
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