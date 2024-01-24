Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является вторым фаворитом на трофей
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.50.
Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.27.
Перед 21-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 5.00. Подопечные Мичела сумели разгромить «Севилью» (5:1) и в итоге коэффициент понизился.
«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 52 очками после 20 туров. У «Реала» 50 пунктов, но есть одна игра в запасе.
На третьем месте идет «Барселона» (44), а на четвертом – «Атлетик» (41).
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 21 тура:
- Реал Мадрид – 1.27
- Жирона – 4.50
- Барселона – 9.00
- Атлетико Мадрид – 25.00
- Атлетик Бильбао – 250.00
Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 24 января 2024 года. В 1/4 финала Кубка Испании жиронцы сыграют против «Мальорки». Встреча 22-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 28 января против «Сельты».
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