Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.27.

Перед 21-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 5.00. Подопечные Мичела сумели разгромить «Севилью» (5:1) и в итоге коэффициент понизился.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 52 очками после 20 туров. У «Реала» 50 пунктов, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Барселона» (44), а на четвертом – «Атлетик» (41).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 21 тура:

Реал Мадрид – 1.27 Жирона – 4.50 Барселона – 9.00 Атлетико Мадрид – 25.00 Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 24 января 2024 года. В 1/4 финала Кубка Испании жиронцы сыграют против «Мальорки». Встреча 22-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 28 января против «Сельты».