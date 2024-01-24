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Испания
24 января 2024, 06:10 |
614
0

Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является вторым фаворитом на трофей

24 января 2024, 06:10 |
614
0
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.27.

Перед 21-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 5.00. Подопечные Мичела сумели разгромить «Севилью» (5:1) и в итоге коэффициент понизился.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 52 очками после 20 туров. У «Реала» 50 пунктов, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Барселона» (44), а на четвертом – «Атлетик» (41).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 21 тура:

  1. Реал Мадрид – 1.27
  2. Жирона – 4.50
  3. Барселона – 9.00
  4. Атлетико Мадрид – 25.00
  5. Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 24 января 2024 года. В 1/4 финала Кубка Испании жиронцы сыграют против «Мальорки». Встреча 22-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 28 января против «Сельты».

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Источник Sport.ua
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