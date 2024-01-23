Таблицы Кубка Азии. Дубль Тареми: Иран, ОАЭ и Палестина вышли в 1/8 финала

23 января состоялись матчи 3-го тура Кубка Азии в группе C.

Сборная Ирана победила команду ОАЭ (2:1). Иранский форвард Мехди Тареми отметился дублем (26 и 65 мин).

На 90+3 мин Яхья Аль-Гассани забил гол престижа для сборной ОАЭ. Перед тем, на 64-й минуте, он не реализовал пенальти.

В другом матче группы С Палестина разгромила сборную Гонконга со счетом 3:0.

В 1/8 финала вышли Иран (9 очков), ОАЭ и Палестина (по 4). Аутсайдером стал Гонконг: не набрал очков и выбыл из турнира.

Кубок Азии. Группа C

3-й тур, 23 января

Иран – ОАЭ – 2:1

Голы: Тареми, 26, 65 –Яхья Аль-Гассани, 90+3

Палестина – Гонконг – 3:0

Голы: Одай Даббаг, 12, 60, Заид Аль-Канбар, 48

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