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Кубок Азии
Гонконг
23.01.2024 17:00 – 70 0 : 3
Палестина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
23 января 2024, 17:00 |
213
0

Гонконг – Палестина, Иран – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января матчи 3-го тура Кубка Азии

23 января 2024, 17:00 |
213
0
Гонконг – Палестина, Иран – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная ОАЭ

23 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23 января проходят матчи 3-го тура Кубка Азии:

  • 17:00. Гонконг – Палестина
  • 17:00. Иран – ОАЭ

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Турнирная таблица группы C

Гонконг – Палестина, Иран – ОАЭ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Одай Даббаг (Палестина).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Zaid Qunbar (Палестина).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Одай Даббаг (Палестина).
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Источник Sport.ua
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