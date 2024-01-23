ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца
Александр Бандура снова будет выступать за закарпатский клуб
«Минай» официально сообщил о подписании контракта с опытным голкипером Александром Бандурой. Сроки соглашения с 37-летним ветераном не называются.
Таким образом, Бандура вернулся в «Минай» спустя лишь полтора месяца после ухода. Клуб расторг с ним контракт лишь в декабре прошлого года.
Суммарно за карьеру Бандура провел за «Минай» 42 матча во всех турнирах, 12 раз ему удавалось отстоять «на ноль».
После ухода из «Миная» в декабре была информация о том, что Бандура может оказаться в одесском «Черноморце».
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