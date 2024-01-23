Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 15:43 |
1346
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца

Александр Бандура снова будет выступать за закарпатский клуб

23 января 2024, 15:43 |
1346
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца
ФК Минай. Александр Бандура

«Минай» официально сообщил о подписании контракта с опытным голкипером Александром Бандурой. Сроки соглашения с 37-летним ветераном не называются.

Таким образом, Бандура вернулся в «Минай» спустя лишь полтора месяца после ухода. Клуб расторг с ним контракт лишь в декабре прошлого года.

Суммарно за карьеру Бандура провел за «Минай» 42 матча во всех турнирах, 12 раз ему удавалось отстоять «на ноль».

После ухода из «Миная» в декабре была информация о том, что Бандура может оказаться в одесском «Черноморце».

По теме:
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Аль-Наср хочет переманить защитника Манчестер Юнайтед
Лидер Чернигова-ШВСМ покинул клуб
Минай Александр Бандура свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Хочу быть в Украине». Зинченко рассказал, что скучает по родине
Футбол | 23 января 2024, 16:18 0
«Хочу быть в Украине». Зинченко рассказал, что скучает по родине
«Хочу быть в Украине». Зинченко рассказал, что скучает по родине

Защитник «Арсенала» также высказался об долг украинских спортсменов за границей

Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Теннис | 22 января 2024, 17:55 1
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира

Мейджор в Мельбурне стал историческим

Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 07:25
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Футбол | 22.01.2024, 21:58
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Футбол | 23.01.2024, 11:24
А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
А где хейтеры? Зинченко получил признание по итогам игрового тура в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 11
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
23.01.2024, 00:37 8
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 82
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем