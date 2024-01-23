ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер вернулся в Минай спустя полтора месяца

«Минай» официально сообщил о подписании контракта с опытным голкипером Александром Бандурой. Сроки соглашения с 37-летним ветераном не называются.

Таким образом, Бандура вернулся в «Минай» спустя лишь полтора месяца после ухода. Клуб расторг с ним контракт лишь в декабре прошлого года.

Суммарно за карьеру Бандура провел за «Минай» 42 матча во всех турнирах, 12 раз ему удавалось отстоять «на ноль».

После ухода из «Миная» в декабре была информация о том, что Бандура может оказаться в одесском «Черноморце».