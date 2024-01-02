Черноморец может подписать экс-голкипера Миная

Известный украинский голкипер Александр Бандура может продолжить карьеру в одесском «Черноморце». Сейчас 37-летний вратарь является свободным агентом: в начале декабря «Минай» досрочно расторг с ним контракт.

«Черноморец» ищет нового вратаря после того, как клуб покинул Алексей Шевченко. Сейчас в распоряжении главного тренера одесситов Романа Григорчука есть лишь два голкипера – Даниил Варакута и Алексей Билык.

В первой части сезона Бандура провел за «Минай» 14 матчей. Кроме «Миная», Бандура выступал в УПЛ за «Таврию», «Металлург» Донецк, «Сталь», «Верес», «Львов» и «Рух».